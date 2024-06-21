Кьеллини рассказал о своих мыслях после первой игры против Месси в 2005 году

Бывший защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини высказался о нападающих Криштиану Роналду и Лионеле Месси.

«Я вспоминаю, что Криштиану Роналду очень много забивал в играх с «Ювентусом». Самые разные голы. Играли мы и против Месси, но он нам не забивал. Но когда мы сыграли впервые против Месси летом 2005-го, меня поразило то, как он владел мячом и комбинировал", — приводит слова Кьеллини AS.

Напомним, в середине декабря 2023 года Джорджо Кьеллини завершил карьеру игрока. За 23 года в профессиональном футболе итальянец успел поиграть в таких командах, как «Ливорно», «Фиорентина» и «Ювентус». Последним клубом защитника был «Лос-Анджелес».

Кьеллини выиграл с «Ювентусом» 20 трофеев (в том числе девять скудетто). Защитник также выиграл со сборной Италии чемпионат Европы — 2020.