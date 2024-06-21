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«Он – как хорошо выдержанное вино». Игрок «Химок» — об Игоре Акинфееве

«Он – как хорошо выдержанное вино». Игрок «Химок» — об Игоре Акинфееве
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Полузащитник «Химок» Равиль Нетфуллин высказался о голкипере ЦСКА Игроке Акинфееве.

Ранее 38-летний вратарь переподписал контракт с армейским клубом до лета 2026 года.

«Игорь и сейчас приятное впечатление производит. Акинфеев – как хорошо выдержанное вино. Он с юных лет поднял для себя планку, которую держит на протяжении уже больше 20 лет. Для меня Игорь в России – это эталон вратаря и большой профессионал, – приводит слова Нетфуллина Metaratings.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА, прошёл путь от академии до основной команды. В минувшем сезоне вратарь провёл 27 матчей, 9 из которых сыграл «на ноль», в остальных пропустил 34 мяча.

За свою профессиональную карьеру Акинфеев шесть раз становился чемпионом России, а также семь раз выигрывал Кубок и семь раз Суперкубок России. Вместе с ЦСКА голкипер завоевал Кубок УЕФА в сезоне-2004/2005.

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