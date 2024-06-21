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Титов оценил назначение Станковича на пост главного тренера «Спартака»

Титов оценил назначение Станковича на пост главного тренера «Спартака»
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Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Егор Титов оценил назначение Деяна Станковича на пост главного тренера красно-белых.

«Это большой, великий для Сербии футболист. Как тренера я его не знаю, но знаю, что он выигрывал и в Венгрии, и в Сербии. А там маленькая конкуренция. В Сербии две команды конкурируют, в Венгрии две-три, может быть, за чемпионство. Понятно, что «Ференцварош» всегда фаворит. И как это всё было? У нас же не показывают, информации минимум.

Я, что успел, почитал у блогеров: кто-то восхищается, кто-то говорит, да это не лучший выбор, поэтому не знаю. Мне кажется, что первые контрольные игры дадут понимание, во что он играет, как он играет, какие схемы, эмоции его и так далее», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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