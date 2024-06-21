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Титов дал оценку работе Слишковича в «Спартаке»

Титов дал оценку работе Слишковича в «Спартаке»
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Бывший футболист «Спартака» Егор Титов высказался о работе Владимира Слишковича в московском клубе.

«Почти сразу после ухода Абаскаля было ясно, что ищут главного тренера, при всём уважении к Слишковичу. Да, он великолепно сделал свою работу, не знаю, что он поменял, но если команда заиграла, то здесь надо ему поаплодировать. Он никогда не работал главным, но, я думаю, каждый тренер мечтает об этом. У него был шанс. Я думаю, что он им воспользовался.

Хотя самый главный матч сезона он проиграл – в Калининграде. Я был на этом матче. Когда увидели состав, мы подумали, что что-то здесь не то. Не полетел Соболев. Те люди, которые должны были играть, оказались в запасе. Ну и здесь как наказание — это то, что, имея столько моментов, команда не забила», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Напомним, Слишкович был временно исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после увольнения в апреле испанского специалиста Гильермо Абаскаля. Сезон-2023/2024 «Спартак» закончил на пятом месте, ни разу не проиграв при Слишковиче. 29 мая «Спартак» объявил об уходе тренера. Позднее появились слухи, что в услугах Владимира заинтересованы подмосковные «Химки». Боснийский специалист их опроверг.

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