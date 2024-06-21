Антон Зиньковский: расстроюсь, если Горшков перейдёт в «Зенит»

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский высказался о возможном переходе защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова в «Зенит».

Ранее в СМИ появилась информация, что 25-летний футболист достиг предварительного соглашения по условиям контракта с питерским клубом.

«Видел новости, что Горшков может перейти в «Спартак» или «Зенит». Общались с ним. Ждём, как у него сложится: Самара, «Спартак», «Зенит».

В любом случае поздравлю его. Могла бы снова быть связка Горшков-Зиньковский. Если он перейдёт в «Зенит», то чуть-чуть расстроюсь. Но такая судьба у Юры. Посмотрим, как она сложится. В любом случае желал и желаю ему удачи», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В минувшем сезоне Горшков сыграл 34 матча, забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.

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