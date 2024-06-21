Словакия — Украина: статистика личных встреч, история противостояний

Сегодня, 21 июня, на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Словакии и Украины. В качестве главного арбитра встречи выступит англичанин Майкл Оливер. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

Трансляция матча Словакия — Украина на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Национальные команды Украины и Словакии выступают на Евро-2024 в группе E вместе со сборными Румынии и Бельгии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой личных встреч сборных Словакии и Украины.

— Всего матчей: 8.

— Побед Словакии: 2.

— Побед Украины: 3.

— Ничьих: 3.

— Разница мячей: 10:9 в пользу Словакии.

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии со счётом 1:1, 3:2 пен. Самыми титулованным сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.