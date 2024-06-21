Голкипер Польши Щенсны рассказал о состоянии Роберта Левандовского

Вратарь сборной Польши Войцех Щенсны высказался о состоянии нападающего Роберта Левандовского в преддверии матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Австрией. Напомним, форвард получил разрыв двуглавой мышцы бедра и не принимал участия в первом матче поляков на турнире.

«Я не знаю, готов ли он играть 90 минут, но наши соперники не будут рады его видеть. Адам Букса отлично справился с его заменой в первой игре, но мы говорим о лучшем игроке в истории Польши, так что нет сомнений, что его возвращение поможет нам и психологически, и на поле», — приводит слова Щенсного пресс-служба УЕФА.

Матч между сборными Австрии и Польши состоится сегодня, 21 июня, на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Халилом Мелером (Турция). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Напомним, в 1-м туре Польша проиграла Нидерландам со счётом 1:2, а Австрия минимально уступила Франции (0:1).