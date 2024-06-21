ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Франция. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Голкипер Польши Щенсны рассказал о состоянии Роберта Левандовского

Голкипер Польши Щенсны рассказал о состоянии Роберта Левандовского
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь сборной Польши Войцех Щенсны высказался о состоянии нападающего Роберта Левандовского в преддверии матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Австрией. Напомним, форвард получил разрыв двуглавой мышцы бедра и не принимал участия в первом матче поляков на турнире.

«Я не знаю, готов ли он играть 90 минут, но наши соперники не будут рады его видеть. Адам Букса отлично справился с его заменой в первой игре, но мы говорим о лучшем игроке в истории Польши, так что нет сомнений, что его возвращение поможет нам и психологически, и на поле», — приводит слова Щенсного пресс-служба УЕФА.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 19:00 МСК
Польша
Не начался
Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч между сборными Австрии и Польши состоится сегодня, 21 июня, на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Халилом Мелером (Турция). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Календарь Евро-2024

Напомним, в 1-м туре Польша проиграла Нидерландам со счётом 1:2, а Австрия минимально уступила Франции (0:1).

Материалы по теме
Нидерланды — Франция, шанс для Польши и мечта для Словакии. 2-й тур Евро-2024! LIVE
Live
Нидерланды — Франция, шанс для Польши и мечта для Словакии. 2-й тур Евро-2024! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android