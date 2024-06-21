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«Носы у футболистов — как зубы у хоккеистов». Спортивный врач — о переломе Мбаппе

«Носы у футболистов — как зубы у хоккеистов». Спортивный врач — о переломе Мбаппе
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Врач академии «Спартака» Никита Карлицкий высказался о травме нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе.

«Что касается перелома носа у Мбаппе, то в такой ситуации оперируют сразу или это делается через неделю. Но что такое операция? Не знаю, можно ли назвать операцией засовывание двух железных палок в нос и вправление перелома, это всё под местной анестезией. Но самое важное для футболиста – нарушение дыхания. Если смещённая перегородка из-за перелома носа мешает дышать, то тогда надо оперировать. Если это не сильно мешает и футболист чувствует себя хорошо, то такая вещь имеет больше косметический вопрос.

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Уже после этого турнира будет перерыв, где можно провести операцию. Однако это рациональная вещь на выбор игрока. Если футболист говорит, что хочет играть и это не мешает, то продолжит играть сразу. Носы у футболистов – это как зубы у хоккеистов. «Расходный материал», — сказал Карлицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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