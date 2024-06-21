«Носы у футболистов — как зубы у хоккеистов». Спортивный врач — о переломе Мбаппе

Врач академии «Спартака» Никита Карлицкий высказался о травме нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе.

«Что касается перелома носа у Мбаппе, то в такой ситуации оперируют сразу или это делается через неделю. Но что такое операция? Не знаю, можно ли назвать операцией засовывание двух железных палок в нос и вправление перелома, это всё под местной анестезией. Но самое важное для футболиста – нарушение дыхания. Если смещённая перегородка из-за перелома носа мешает дышать, то тогда надо оперировать. Если это не сильно мешает и футболист чувствует себя хорошо, то такая вещь имеет больше косметический вопрос.

Уже после этого турнира будет перерыв, где можно провести операцию. Однако это рациональная вещь на выбор игрока. Если футболист говорит, что хочет играть и это не мешает, то продолжит играть сразу. Носы у футболистов – это как зубы у хоккеистов. «Расходный материал», — сказал Карлицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.