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Спортивный врач: защитная маска у Мбаппе перенаправляет удар на скулы и лобневые кости

Спортивный врач: защитная маска у Мбаппе перенаправляет удар на скулы и лобневые кости
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Врач академии «Спартака» Никита Карлицкий высказался о получившем травму в виде перелома носа нападающем сборной Франции Килиане Мбаппе. Напомним, форвард будет играть в защитной маске.

«Если футболист использует защитную маску, то может играть уже в следующем матче, а если ему вправляют, то он сможет играть только через неделю после вправления. Но любой сильный удар по носу сведёт работу доктора на нет. Если нет чёткого нарушения дыхания, то я не сторонник оперировать такие вещи во время такого важного турнира.

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Защитная маска, естественно, уменьшает угол обзора. Некоторых футболистов это беспокоит и не позволяет играть. Но я думаю, что Мбаппе сделают индивидуальную 3D-маску. Мы делали такие маски, и футболист спокойно играл. У нас было несколько случаев, когда в маске выпускали уже на следующий матч. Маска очень хорошо защищает. Она перенаправляет удар в нос: на скулы и лобневые кости. Поэтому если маска будет хорошо сделана, то нос будет тяжело повторно повредить», — сказал Карлицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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