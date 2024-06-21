Врач Карлицкий: игра со сломанным носом никак не повлияет на здоровье Мбаппе

Врач академии «Спартака» Никита Карлицкий считает, что нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе не будет ничем рисковать, если выйдет на поле после перенесённой травмы в виде перелома носа.

«Если Мбаппе ударят в нос, то кости могут сместиться сильнее. Но если его прооперируют и также ударят, то будет всё то же самое. Конечно, можно на пару недель его снять на совсем. Игра со сломанным носом никак не повлияет на здоровье, если его только не беспокоит дыхание, которое влияет на выносливость.

Это всё зависит от него. Но мне кажется, что у него есть определённый задел на выносливость. Ведь на тренировках нагрузки больше, чем в играх», — сказал Карлицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.