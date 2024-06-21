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Экс-врач «Спартака» рассказал о возможных сроках восстановления Мбаппе после перелома носа

Экс-врач «Спартака» рассказал о возможных сроках восстановления Мбаппе после перелома носа
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Бывший врач московского «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о возможных сроках восстановления нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе после перелома носа.

«Надо знать подробности. Перелом может быть со смещением и без смещения. Перелом со смещением требует репозиции и несколько более долгих сроков восстановления — возможно, до месяца. Если речь идёт о переломе без смещения, насколько мне удаётся понять из открытых источников, то в течение двух недель он сможет выйти на поле в защитной маске.

Но это не значит, что две недели Мбаппе не будет тренироваться — он может тренироваться индивидуально, чтобы не потерять форму. Всё зависит от мелких нюансов, подробности которых мне неизвестны. Но, думаю, в плей-офф Евро теоретически мы сможем увидеть его на поле.

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Что касается последующих рисков, если перелом носа со смещением, то это устраняется буквально в первые же дни, чтобы потом не было нарушений дыхания. Это очень важно для любого спортсмена. Но сейчас такого рода вмешательство занимает считанные минуты — восстановление правильной геометрии носа.

Часто перелом носа сочетается с сотрясением головного мозга. Здесь нейрохирурги просят быть более острожными с нагрузками, потому что нужно постепенно прибавлять физическую активность в течение недели, если действительно имеются признаки сотрясения. Но для этого нужно знать данные дополнительных методов обследования — КТ, МРТ головного мозга», — сказал Вартапетов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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