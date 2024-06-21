Видео: немецкий полицейский станцевал с фанатами Албании на Евро-2024

В соцсетях активно распространяются вирусные ролики с чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии. Так, на очередном видео запечатлён танец сотрудника немецкой полиции с фанатами сборной Албании. Почему представитель правоохранительных органов решил присоединиться к албанским болельщикам — не уточняется. Однако по кадрам на видео ему достаточно весело от происходящего.

Немецкий полицейский станцевал с фанатами Албании на Евро-2024. Видео:

Матчи Евро-2024 примут 10 стадионов в 10 городах Германии. Континентальное первенство продлится ровно месяц — до 14 июля. «Чемпионат» проводит текстовые онлайн-трансляции матчей турнира.

Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли».