Экс-врач «Локомотива»: Камано сломали скулу, он отряхнулся и играл дальше без операций

Экс-врач «Локомотива» и врач академии «Спартака» Никита Карлицкий высказался о травме нападающего сборной Франции и мадридского «Реала» Килиана Мбаппе.

«Среди случаев в моей практике был Камано. Ему сломали скулу, там была просто вмятина. Он отряхнулся, сказал, что хочет доиграть и доиграл. А уже потом отказался от операции и провёл ещё две игры, прежде чем уехать домой. И он, кстати, так и не сооперировался», — сказал Карлицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Мбаппе изъявляет желание принять участие во встрече 2-го тура Евро-2024 с Нидерландами, которая состоится завтра, 21 июня. Однако на текущий момент неизвестно, когда будет принято окончательное решение по тому, сыграет ли Килиан с Нидерландами или нет.