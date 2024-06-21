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Нидерланды — Франция. Прямая трансляция
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Экс-врач «Локомотива»: Камано сломали скулу, он отряхнулся и играл дальше без операций

Экс-врач «Локомотива»: Камано сломали скулу, он отряхнулся и играл дальше без операций
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Экс-врач «Локомотива» и врач академии «Спартака» Никита Карлицкий высказался о травме нападающего сборной Франции и мадридского «Реала» Килиана Мбаппе.

«Среди случаев в моей практике был Камано. Ему сломали скулу, там была просто вмятина. Он отряхнулся, сказал, что хочет доиграть и доиграл. А уже потом отказался от операции и провёл ещё две игры, прежде чем уехать домой. И он, кстати, так и не сооперировался», — сказал Карлицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Мбаппе изъявляет желание принять участие во встрече 2-го тура Евро-2024 с Нидерландами, которая состоится завтра, 21 июня. Однако на текущий момент неизвестно, когда будет принято окончательное решение по тому, сыграет ли Килиан с Нидерландами или нет.

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