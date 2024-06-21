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Семшов: говорят, что Россия случайно попала на Евро-2008, но играли-то мы!

Семшов: говорят, что Россия случайно попала на Евро-2008, но играли-то мы!
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Бывший полузащитник «Торпедо», «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов высказался о выступлении национальной команды на чемпионате Европы 2008 года. Тогда российская сборная завоевала бронзовые медали континентального первенства.

— Третье место на Евро-2008 — закономерность или большая удача?
— В любом успехе есть доля удачи. Но при этом и работоспособность, и труд всей команды. Хоть и многие говорят, что мы случайно попали на турнир, только благодаря Хорватии, которая обыграла Англию в последнем матче отборочного цикла. Однако на Евро играли-то мы. И те результаты, которые добывали, — это наш труд, — сказал Игорь Семшов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

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