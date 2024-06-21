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Игрок «Балтики» Данила Козлов прибыл в Краснодар и прошёл медосмотр — источник

Игрок «Балтики» Данила Козлов прибыл в Краснодар и прошёл медосмотр — источник
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Нападающий калининградской «Балтики» Данила Козлов прибыл в Краснодар и прошёл медосмотр перед переходом в «Краснодар», сообщает известный инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, футболист согласовал с «быками» пятилетний контракт и не собирается менять решение. Данила Козлов перешёл в «Балтику» из «Зенита-2» в январе 2024 года, сумма трансферной компенсации, по данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, составила € 350 тыс. Весной 2024 года на счету 19-летнего игрока 15 матчей за калининградцев во всех турнирах, три забитых гола и пять результативных передач.

«Быки» завершили сезон-2023/2024 на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом стал «Зенит».

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