Клуб «Арарат-Армения» не получал предложения от «Крыльев Советов» по Серобяну

Генеральный директор клуба «Арарат-Армения» Погос Галстян отреагировал на слухи о возможном переходе 20-летнего армянского полузащитника Артура Серобяна в самарские «Крылья Советов». Ранее в СМИ появились сведения, что Серобян может подписать с российским клубом контракт сроком на три года.

«Насколько я знаю, Артур Серобян сейчас находится в Ереване. Я не в курсе, не знаю об этом. Наш клуб не получал официального письма от «Крыльев Советов». Разговоры идут от многих клубов, но когда официально получим, тогда все об этом узнают», — приводит слова Галстяна Metaratings.

Стоит отметить, что Серобян является воспитанником академии «Арарат-Армения». К основной команде он присоединился в 2021 году. На счету хавбека 13 голов и две результативные передачи в 55 матчах.