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19-летний форвард из системы «Зенита» перейдёт в «Пари НН»

19-летний форвард из системы «Зенита» перейдёт в «Пари НН»
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«Пари Нижний Новгрод» оформляет переход 19-летнего форварда Станислава Лапинского из системы «Зенита». С большой долей вероятности это будет прямой трансфер, а не аренда с правом выкупа, информирует Metaratings.

Отметим, в систему «Зенита» Лапинский пришёл в июне 2023 года, подписав двухлетний контракт. До этого он был в структуре ПФК ЦСКА, с которым выигрывал молодёжное первенство.

В прошлом сезоне он провёл 15 матчей в молодёжном первенстве, забил 10 голов и оформил 3 ассиста. Во Второй лиге (дивизион «Б») он успел сыграть 10 встреч, забить 3 мяча и отдать один голевой пас.

Напомним, «Пари Нижний Новгород» в следующем сезоне вновь сыграет в Российской Премьер-Лиге. Команда спаслась от вылета в стыковых матчах.

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