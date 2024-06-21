19-летний форвард из системы «Зенита» перейдёт в «Пари НН»

«Пари Нижний Новгрод» оформляет переход 19-летнего форварда Станислава Лапинского из системы «Зенита». С большой долей вероятности это будет прямой трансфер, а не аренда с правом выкупа, информирует Metaratings.

Отметим, в систему «Зенита» Лапинский пришёл в июне 2023 года, подписав двухлетний контракт. До этого он был в структуре ПФК ЦСКА, с которым выигрывал молодёжное первенство.

В прошлом сезоне он провёл 15 матчей в молодёжном первенстве, забил 10 голов и оформил 3 ассиста. Во Второй лиге (дивизион «Б») он успел сыграть 10 встреч, забить 3 мяча и отдать один голевой пас.

Напомним, «Пари Нижний Новгород» в следующем сезоне вновь сыграет в Российской Премьер-Лиге. Команда спаслась от вылета в стыковых матчах.