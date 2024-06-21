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Дом Роберто Баджо в Италии был ограблен, экс-футболисту рассекли пистолетом лоб

Дом Роберто Баджо в Италии был ограблен, экс-футболисту рассекли пистолетом лоб
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Знаменитый итальянский экс-футболист Роберто Баджо подвергся нападению и ограблению со стороны группы преступников в своём доме во время матча 2-го тура чемпионата Европы — 2024 между сборными Италии и Испании, сообщает Corriere del Veneto.

По информации источника, около 22:00 в дом Баджо ворвались не менее пяти вооружённых грабителей. Сообщается, что Роберто предпринял попытку противостоять одному из них, однако после недолгой борьбы грабитель ударил его пистолетом по лбу, нанеся глубокую рану, после чего экс-футболист и члены его семьи были заперты в комнате. Тем временем преступники перевернули все комнаты, похитив часы, драгоценности и деньги. Оценить добычу пока невозможно. Когда футболист понял, что грабители ушли, он выломал дверь и вызвал полицию. Позднее Баджо наложили несколько швов на рану.

Напомним, матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 между Испанией и Италией состоялся вчера, 20 июня. Встреча завершилась минимальной победой испанцев — 1:0.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
Италия
1:0 Калафьори – 55'    
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