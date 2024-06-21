Федерация футбола Косова повторно обратилась в УЕФА из-за поведения сербских фанатов

Федерация футбола Косова направила повторную жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на поведение болельщиков сборной Сербии на матче 2-го тура чемпионата Европы в Германии со сборной Словении (1:1).

«ФФК решительно осуждает националистические призывы и показ флага Сербии с картой Косова и надписью «Не сдаваться». Повторение подобного поведения на футбольных стадионах, даже после предыдущих наказаний УЕФА, недопустимо и требует большей строгости.

Сообщения с шовинистической риторикой возмутительны, противоречат ценностям спорта и подрывают базовые принципы УЕФА. Мы в очередной раз призываем органы УЕФА быть более жёсткими в борьбе со столь враждебными посланиями, направленными против нашей страны, у которой такие же равные права, как и у остальных членов европейской футбольной семьи. Также мы просим организаторов турнира быть более бдительными для предотвращения подобных инцидентов», — говорится в заявлении организации.

Напомним, матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Словении и Сербии состоялся накануне, 20 июня. Команды играли на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем (Румыния). Матч закончился с ничейным счётом 1:1. На 69-й минуте сумел отметиться голом защитник сборной Словении Жан Карничник. На 90+6-й минуте нападающий Сербии Лука Йович сравнял счёт после последнего углового в матче.

В 1-м туре чемпионата Европы сборная Словении сыграла вничью с Данией со счётом 1:1, а национальная команда Сербии уступила Англии — 0:1. Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020 итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).