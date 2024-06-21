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Чемпион мира: с таким составом, как у Англии, нельзя играть как берлинский «Унион»

Чемпион мира: с таким составом, как у Англии, нельзя играть как берлинский «Унион»
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Чемпион мира в составе сборной Германии Кристоф Крамер, выступающий в составе мёнхенгладбахской «Боруссии», раскритиковал игру английской национальной команды под руководством Гарета Саутгейта на чемпионате Европы — 2024.

«Если у вас есть такие игроки, как у англичан, вы не можете играть, как берлинский «Унион» в лучшие времена. Они набирают игроков для оборонительной игры, и тогда это успешный футбол. Но мне очень жаль английских игроков», — приводит слова Крамера Die Welt.

Напомним, сборная Англии стартовала на Евро-2024 с победы над Сербией (1:0). В матче 2-го тура группового этапа англичане встречались с Данией. Игра состоялась накануне, 20 июня, проходила на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте и завершилась вничью со счётом 1:1. После двух туров Англия с четырьмя очками занимает первое место в таблице группового этапа квартета C.

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