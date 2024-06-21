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Игорь Семшов: без еврокубков тяжело ожидать роста футбола в России

Игорь Семшов: без еврокубков тяжело ожидать роста футбола в России
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Бывший полузащитник «Торпедо», «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов высказался об уровне Российской Премьер-Лиги.

«По интриге это был лучший сезон, потому что чемпиона мы узнали только в последнем туре. Если брать игру в целом и уровень футбола, то не сказал бы, что это лучший сезон. Уровень футбола у нас не растёт. Может быть, он не падает, но и не растёт. Топовые команды России снизили к себе требования. Хотелось бы, чтобы они держали уровень, а команды из низов тянулись к ним.

Интрига приятна для болельщиков, потому что ты всегда в ожидании матчей и не знаешь, какой будет результат. Но хочется, чтобы рос уровень футбола. Конечно, есть большой минус — неучастие в еврокубках. Из-за этого легионеры, которые приезжали к нам раньше, сейчас в Россию не едут. Без еврокубков тяжело ожидать роста футбола в стране», — сказал Семшов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

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