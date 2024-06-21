Батак: в матче со Словенией сборная Сербии выглядела очень плохо, нужно менять тактику

Бывший сербский защитник московского «Динамо», а ныне тренер Радослав Батак прокомментировал ничейный результат в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 Словении с Сербией. Игра завершилась со счётом 1:1.

«Сборная Сербии выглядела очень плохо в матче со Словенией. Вчера на последних минутах мы успели выбраться. Команде надо менять тактику. Это просто соревнование, поэтому мы должны поставить цель и план, благодаря которому должны победить.

В матче с Данией нам нужна только победа, и это будет очень тяжело. Нам надо концентрироваться на последней игре и найти, что нужно поменять, исправить, улучшить и просто нацеливаться на победу. Это всё просто, но будет тяжело. Потому что Дания показала, что она хороший и твёрдый соперник», — сказал Батак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.