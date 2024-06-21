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Тренер Австрии Рангник — о матче с Польшей: ничья не поможет никому

Тренер Австрии Рангник — о матче с Польшей: ничья не поможет никому
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Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник высказался о предстоящем матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Польшей. Напомним, встреча состоится сегодня, 21 июня, в 19:00 мск.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 19:00 МСК
Польша
Не начался
Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Суть игры ясна. Она носит характер матча на выбывание. Обе команды имеют хорошие шансы на победу, ничья не поможет ни одной из нас. Как всё сложится в итоге, зависит от того, как мы выступим, и именно на этом мы сосредоточены. У обеих команд свой стиль. Мы ожидаем, что они будут играть с задней линией из трёх человек при владении мячом и с задней линией из пяти человек без мяча.

Италия, Эстония или Сербия, с которыми мы встречались перед Евро, придерживались схожего подхода, так что мы никогда не сталкивались с командами, играющими в оборонительном ключе. Мы хотим выйти в плей-офф и всегда знали, что для этого нам нужно обыграть как минимум одну, а то и две команды в нашей группе. Наш стиль игры не нацелен на ничью. Мы будем играть на победу», — приводит слова Рангника пресс-служба УЕФА.

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