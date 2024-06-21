Семшов: некоторые с издёвкой воспринимают работу экспертом — мне кажется, это зависть

Бывший полузащитник «Торпедо», «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов высказался о работе экспертом на телевидении. Экс-футболист признался, что ему нравится этот вид деятельности, ведь он позволяет высказывать своё мнение в режиме живого общения.

— Вам интересна работа экспертом?

— Да, потому что идёт живое общение. Во-вторых, тебе придётся быть внутри футбола и смотреть его. Многие по-разному воспринимают эту работу. Некоторые с издёвкой воспринимают, если экспертом работает тренер, который находится без клуба. Мне кажется, это зависть, потому что не всех зовут. Мне интересно высказывать своё мнение, даже если с ним согласен только я, — сказал Семшов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.