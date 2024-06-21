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Игрок Украины Степаненко: на Евро-2024 иногда нужно играть попроще

Игрок Украины Степаненко: на Евро-2024 иногда нужно играть попроще
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Футболист сборной Украины Тарас Степаненко высказался в преддверии матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Словакии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 16:00 МСК
Словакия
Не начался
Украина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Иногда плохие вещи случаются в самые важные моменты. Нас сразу же наказали за первую ошибку (в матче с Румынией. — Прим. «Чемпионата»). На таких турнирах иногда нужно играть попроще, и тренер предупреждал нас об этом перед игрой со Словакией», — приводит слова Степаненко официальный сайт УЕФА.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Напомним, матч между Словакией и Украиной состоится сегодня, 21 июня, и пройдёт на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе. В качестве главного арбитра встречи выступит англичанин Майкл Оливер. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. Национальные команды Украины и Словакии выступают на Евро-2024 в группе E вместе со сборными Румынии и Бельгии.

В 1-м туре Украина проиграла Румынии со счётом 0:3, а Словакия с минимальным счётом обыграла Бельгию (0:1). Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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