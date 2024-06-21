ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Франция. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радослав Батак: сборная Англии устала, им будет тяжело на этом Евро

Радослав Батак: сборная Англии устала, им будет тяжело на этом Евро
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший сербский защитник московского «Динамо» Радослав Батак высказался об игре сборной Англии на чемпионате Европы — 2024.

«После двух матчей групповой стадии Евро можно сказать, что англичане устали. У был них очень большой сезон, они отыграли практически сотню матчей. Второй тайм с Сербией и вчерашняя игра с Данией показали, что Англии будет тяжело на этом Евро.

Сейчас у Дании два очка, у Словении тоже два. Поэтому у Словении есть шанс выйти из группы, если выиграют Англию. Но им будет очень сложно. Словения — хорошая команда, но Англия на данный момент намного сильнее», — сказал Батак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, сборная Англии стартовала на Евро-2024 с победы над Сербией (1:0). В матче 2-го тура группового этапа англичане встречались с Данией. Игра состоялась накануне, 20 июня, проходила на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте и завершилась вничью со счётом 1:1. После двух туров Англия с четырьмя очками занимает первое место в таблице группового этапа квартета C.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Материалы по теме
Чемпион мира: с таким составом, как у Англии, нельзя играть как берлинский «Унион»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android