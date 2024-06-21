Радослав Батак: сборная Англии устала, им будет тяжело на этом Евро

Бывший сербский защитник московского «Динамо» Радослав Батак высказался об игре сборной Англии на чемпионате Европы — 2024.

«После двух матчей групповой стадии Евро можно сказать, что англичане устали. У был них очень большой сезон, они отыграли практически сотню матчей. Второй тайм с Сербией и вчерашняя игра с Данией показали, что Англии будет тяжело на этом Евро.

Сейчас у Дании два очка, у Словении тоже два. Поэтому у Словении есть шанс выйти из группы, если выиграют Англию. Но им будет очень сложно. Словения — хорошая команда, но Англия на данный момент намного сильнее», — сказал Батак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, сборная Англии стартовала на Евро-2024 с победы над Сербией (1:0). В матче 2-го тура группового этапа англичане встречались с Данией. Игра состоялась накануне, 20 июня, проходила на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте и завершилась вничью со счётом 1:1. После двух туров Англия с четырьмя очками занимает первое место в таблице группового этапа квартета C.