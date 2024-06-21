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Семшов: Божович говорил: «Чего они обнимаются, как нетрадиционной ориентации?»

Семшов: Божович говорил: «Чего они обнимаются, как нетрадиционной ориентации?»
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Бывший полузащитник «Торпедо», «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов поделился воспоминаниями о совместной работе с Миодрагом Божовичем.

«Он хорошо знал русский, но всё равно говорил с акцентом и некоторые слова коверкал. Божович не очень любил, когда команда обнималась в центре поля перед игрой, пока капитан или лидер толкает речь. Он всё время говорил: «Игорь, чего они обнимаются, как нетрадиционной ориентации?»

А бывало, что после поражений говорил: «Они в раздевалке целуются и обнимаются, а на поле друг друга за друга не играют. Тогда пусть лучше не обнимаются». Но Божович всегда любил хорошую атмосферу в коллективе», — сказал Семшов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

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