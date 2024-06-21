«Я бы не стал говорить о проклятии». Семшов объяснил, почему «Динамо» не стало чемпионом

Бывший полузащитник московского «Динамо» Игорь Семшов высказался об упущенном чемпионстве бело-голубых в РПЛ сезона-2023/2024.

«Краснодар» начал достаточно уверенно, «Зениту» нужно было время, чтобы новые футболисты влились в команду. В концовке «Динамо» вырвалось из запаса и стало диктатором ситуации. К сожалению, не хватило психологии в последнем матче, чтобы стать чемпионом.

Конечно, было разочарование. Болельщики ждали, все возможности были. Но «Динамо» в этой игре выглядело не по-чемпионски. Думаю, дело в психологии. Это нормальная ситуация. Все переживают, когда у тебя полшага осталось до чемпионства.

Я бы не стал говорить о проклятии. У «Динамо» всегда хорошие шансы. Если сегодняшняя команда ещё укрепится, то также будет бороться за чемпионство в дальнейшем», — сказал Семшов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.