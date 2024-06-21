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«Краснодар» выпустил собственную линейку футбольных бутс

«Краснодар» выпустил собственную линейку футбольных бутс
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Пресс-служба «Краснодара» в своём телеграм-канале сообщила, что клуб выпустил собственную линейку футбольной обуви для игры в зале, на асфальте, на искусственном или натуральном газоне.

Фото: ФК «Краснодар»

Фото: ФК «Краснодар»

Сообщается, что бутсы «Краснодара» на фабриках, которые производят продукт для ведущих мировых брендов, и прошли тщательный контроль качества на всех этапах производства. Стоимость одной пары пары бутс составляет 4990 рублей.

Напомним, в прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар» занял второе место, набрав 56 очков в 30 матчах. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит», набравший 58 очков.

Во время предсезонной подготовки «быки» проведут три товарищеских матча: 23 июня с «Кубанью», 29 июня с махачкалинским «Динамо» и 6 июля – с «Ростовом». Все игры состоятся в Краснодаре на стадионе Академии ФК «Краснодар».

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