Экс-полузащитник «Челси» Михаэль Баллак раскритиковал игру сборной Англии на Евро-2024

Бывший полузащитник «Баварии», «Челси» и сборной Германии Михаэль Баллак раскритиковал игру английской национальной команды под руководством Гарета Саутгейта на чемпионате Европы — 2024.

«Я просто разочарован игрой англичан. В них слишком мало креатива. Они играют слишком позиционно. Даже изменения происходят позиционно, нет смены системы. Этого слишком мало. У них нет правильных ответов. Тренер тоже их не нашёл. Он не изменил стиль игры. Простой смены позиций недостаточно», — приводит слова Баллака Die Welt.

Напомним, сборная Англии стартовала на Евро-2024 с победы над Сербией (1:0). В матче 2-го тура группового этапа англичане встречались с Данией. Игра состоялась накануне, 20 июня, проходила на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте и завершилась вничью со счётом 1:1. После двух туров Англия с четырьмя очками занимает первое место в таблице группового этапа квартета C.