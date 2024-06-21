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В «Волге» заявили, что находятся в стадии переговоров с ЦСКА по аренде Шайхутдинова

В «Волге» заявили, что находятся в стадии переговоров с ЦСКА по аренде Шайхутдинова
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Директор ульяновской «Волги» Михаил Наволокин прокомментировал информацию о возможном переходе голкипера московского ЦСКА Владимира Шайхутдинова на правах аренды. Ранее в пресс-службе армейцев сообщили, что вратарь покинет красно-синих для поиска игровой практики.

«Сейчас вопрос аренды Шайхутдинова в стадии переговоров. Когда будут подписаны документы, можно будет говорить о конкретике», — сказал Наволокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Шайхутдинов дебютировал за ЦСКА в финале Кубка России (Путь РПЛ) с «Зенитом» (0:0, 4:5 пен.), заменив травмированного Владислава Торопа. 19-летний вратарь вышел на поле на 36-й минуте матча. Шайхутдинов не пропустил в основное время, а в серии пенальти не смог отразить ни одного удара.

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