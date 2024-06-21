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Болельщики на Евро-2024 раскупили розовые футболки сборной Германии с фамилией Тони Крооса

Болельщики на Евро-2024 раскупили розовые футболки сборной Германии с фамилией Тони Крооса
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Болельщики на чемпионате Европы — 2024 раскупили розовые футболки сборной Германии с фамилией полузащитника немецкой команды Тони Крооса. Об этом сообщает спортивный эксперт Патрик Бергер. Отметим, что техническим спонсором Германии выступает компания adidas.

Сборная Германии начала свой путь на чемпионате Европы 2024 года с разгромной победы над национальной командой Шотландии (5:1). В матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 немцы обыграли сборную Венгрии (2:0). По состоянию на сегодняшний день команда Юлиана Нагельсмана занимает первое место в группе A, где также выступает команда Швейцарии.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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