Форвард сборной Украины Довбик: со Словакией будет сложнее, чем с румынами

Нападающий сборной Украины Артём Довбик поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Словакии.

«Это очень сбалансированная команда, хорошо играющая в защите, как и Румыния. У них очень хорошие два центральных защитника — я как нападающий особенно на это смотрел. Они очень хорошо отыграли против одного из лучших форвардов турнира — Ромелу Лукаку. Полузащитники выполняют очень большой объём черновой работы в центре поля. Поэтому это очень сложный соперник, и я считаю, что с ними будет труднее, чем с румынами», — приводит слова Довбика официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч между Словакией и Украиной состоится сегодня, 21 июня, и пройдёт на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе. В качестве главного арбитра встречи выступит англичанин Майкл Оливер. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. Национальные команды Украины и Словакии выступают на Евро-2024 в группе E вместе со сборными Румынии и Бельгии.

В 1-м туре Украина проиграла Румынии со счётом 0:3, а Словакия с минимальным счётом обыграла Бельгию (0:1). Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.