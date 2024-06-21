«Мы знаем, чего ожидать». Тренер сборной Нидерландов — о предстоящем матче с Францией

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман высказался о предстоящем матче Евро-2024 с национальной командой Франции. Специалист считает, что его команда должна действовать смело и не бояться брать инициативу на себя.

«Когда побеждаете в первом матче, это приносит спокойствие и уверенность. И всё это нам понадобится против сильной сборной Франции, с которой мы много раз играли за последние годы.

Мы знаем, чего ожидать. Нам придётся очень хорошо выложиться, чтобы добиться желаемого результата. В первом матче было много позитивных моментов, но были и моменты, когда мы должны были действовать лучше. Мы должны играть смело. Это будет ключевым моментом. Мы должны взять инициативу в свои руки», — приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА.