Тренер Австрии Рангник: надеюсь, Левандовски ещё не достиг пика своей формы

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник высказался о нападающем Польши Роберте Левандовском в преддверии матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024. Напомним, форвард получил разрыв двуглавой мышцы бедра и не принимал участия в первом матче поляков на турнире.

«Мы ожидаем, что он выйдет в старте. Он опасен в штрафной, и наша цель — предотвратить попадание к нему как можно большего количества мячей и контролировать игру своими силами. Надеюсь, это означает, что он ещё не достиг пика своей формы», — приводит слова Рангника пресс-служба УЕФА.

Напомним, игра между национальными командами Австрии и Польши состоится сегодня, 21 июня. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.