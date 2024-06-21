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Тренер Австрии Рангник: надеюсь, Левандовски ещё не достиг пика своей формы

Тренер Австрии Рангник: надеюсь, Левандовски ещё не достиг пика своей формы
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Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник высказался о нападающем Польши Роберте Левандовском в преддверии матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024. Напомним, форвард получил разрыв двуглавой мышцы бедра и не принимал участия в первом матче поляков на турнире.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 19:00 МСК
Польша
Не начался
Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы ожидаем, что он выйдет в старте. Он опасен в штрафной, и наша цель — предотвратить попадание к нему как можно большего количества мячей и контролировать игру своими силами. Надеюсь, это означает, что он ещё не достиг пика своей формы», — приводит слова Рангника пресс-служба УЕФА.

Напомним, игра между национальными командами Австрии и Польши состоится сегодня, 21 июня. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.

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