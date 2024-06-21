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Марсиньо — об уходе из «Родины»: понял, что клубу неинтересно на меня рассчитывать

Марсиньо — об уходе из «Родины»: понял, что клубу неинтересно на меня рассчитывать
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Бывший бразильский защитник «Родины» Марсиньо прокомментировал свой уход из московского клуба.

«Когда подошёл конец сезона и не было никаких контактов для продления, я понял, что клубу неинтересно на меня рассчитывать. Думаю, было бы интересно следить за «Родиной». У этого клуба очень хороший проект, и я хотел стать его частью. Но это выбор клуба, и я должен его принять. Я очень хорошо провёл время в клубе. Мы были близки к цели, но не достигли её. Но это футбол», — сказал Марсиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в прошлом сезоне московская «Родина» финишировала на пятом месте в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, не сумев побороться за выход в Российскую Премьер-Лигу.

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