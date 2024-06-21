Довбик — о поражении Украины от Румынии: только сильные встанут после такого нокдауна

Нападающий сборной Украины Артём Довбик считает, что команда Сергея Реброва обязана реабилитироваться перед болельщиками за поражение от Румынии (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024.

«Вся страна на нас смотрит, и все надеются на сборную, поэтому очень обидно за такой результат с Румынией. 0:3 — такого никто не ожидал. Но только сильные могут встать после такого нокдауна, и мы должны показать на поле всё то, что от нас ждёт наша страна», — приводит слова Довбика официальный сайт УЕФА.

Напомним, сегодня, 21 июня, состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Украины и Словакии. Игра пройдёт на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе. В качестве главного арбитра встречи выступит англичанин Майкл Оливер. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. Национальные команды Украины и Словакии выступают на Евро-2024 в группе E вместе со сборными Румынии и Бельгии.