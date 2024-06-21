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«Торпедо» объявило о расторжении контракта с Георгием Гонгадзе

«Торпедо» объявило о расторжении контракта с Георгием Гонгадзе
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Нападающий Георгий Гонгадзе и московское «Торпедо» расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщает пресс-служба автозаводцев.

«Жора, мы благодарим тебя за самоотдачу на поле! Желаем успехов в карьере!» — говорится в заявлении в телеграм-канале клуба.

28-летний форвард присоединился к «Торпедо» летом 2023 года. За прошлый сезон Георгий провёл 28 матчей за чёрно-белых, в которых форвард забил четыре мяча. За свою карьеру Гонгадзе успел поиграть за «Долгопрудный», ставропольское «Динамо», «Машук», «СКА-Ростов», «СКА-Хабаровск» и воронежский «Факел», с которым выступал в РПЛ.

Напомним, московское «Торпедо» завершило сезон Мелбет Первой лиги на 10-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала 47 очков за 34 матча. Победителем Первой лиги стали подмосковные «Химки», заработав 66 очков. Вместе с занявшим второе место в минувшем сезоне махачкалинским «Динамо» подмосковная команда напрямую вышла в РПЛ.

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