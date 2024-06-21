Тренер сборной Франции высказался о предстоящем матче с Нидерландами

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о предстоящем матче Евро-2024 с национальной командой Нидерландов. Специалист отметил, что соперник сильно преобразился с момента их последней встречи.

«Когда мы обыграли Нидерланды в отборочном турнире, у них отсутствовали пять или шесть ключевых игроков. Это уже не та команда, и это доказали результаты, которых они добились с тех пор. Это будет гораздо более сильная команда, чем та, с которой мы столкнулись в отборочном турнире.

Мы достигли своей цели — выиграли первую игру. Но теперь, как и в случае нидерландцев, следующая цель — победа во втором матче и выход из группы. Мы должны сыграть как можно лучше и быть максимально опасными для соперника», — приводит слова Дидье Дешама официальный сайт УЕФА.