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Нидерланды — Франция. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Тренер сборной Франции высказался о предстоящем матче с Нидерландами

Тренер сборной Франции высказался о предстоящем матче с Нидерландами
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о предстоящем матче Евро-2024 с национальной командой Нидерландов. Специалист отметил, что соперник сильно преобразился с момента их последней встречи.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Когда мы обыграли Нидерланды в отборочном турнире, у них отсутствовали пять или шесть ключевых игроков. Это уже не та команда, и это доказали результаты, которых они добились с тех пор. Это будет гораздо более сильная команда, чем та, с которой мы столкнулись в отборочном турнире.

Мы достигли своей цели — выиграли первую игру. Но теперь, как и в случае нидерландцев, следующая цель — победа во втором матче и выход из группы. Мы должны сыграть как можно лучше и быть максимально опасными для соперника», — приводит слова Дидье Дешама официальный сайт УЕФА.

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