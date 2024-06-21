ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Франция. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Балтики» Владислав Лазарев продолжит карьеру в «Сочи»

Полузащитник «Балтики» Владислав Лазарев продолжит карьеру в «Сочи»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Балтики» Владислав Лазарев перешёл в «Сочи» на правах годичной аренды, сообщает пресс-служба калининградской команды.

«Желаем успешной аренды, Влад!» — говорится в заявлении в телеграм-канале.

22-летний Лазарев дебютировал за основную команду «Балтики» в октябре 2020-го. Всего за калининградцев футболист провёл 75 матчей, в которых отметился 13 забитыми мячами и девятью результативными передачами. Согласно информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 500 тыс. Действующее соглашение Владислава с «Балтикой» рассчитано до лета 2025 года.

Напомним, «Сочи» по итогам завершившегося сезона Российской Премьер-Лиги занял последнее, 16-е место с 24 очками в 30 матчах. Вместе с сочинцами РПЛ по итогам сезона-2023/2024 покинули калининградская «Балтика» и екатеринбургский «Урал».

Материалы по теме
«Сочи» объявил о подписании первого новичка после вылета из РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android