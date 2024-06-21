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«Всем надо равняться на систему «Краснодара». Сычёв — о переходе Сафонова в «ПСЖ»

«Всем надо равняться на систему «Краснодара». Сычёв — о переходе Сафонова в «ПСЖ»
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычёв высказался о голкипере «ПСЖ» Матвее Сафонове.

«Я считаю, что переход Сафонова в «ПСЖ» — это прекрасная новость и прекрасная оценка конкурентоспособности нашего чемпионата среди других лиг. В том числе оценка нашей системы российской подготовки, а конкретно системы подготовки «Краснодара» Сергея Николаевича Галицкого. Это показывает, что у нас есть правильно выстроенная вертикаль и она работает. Мне кажется, всем надо ровняться на систему «Краснодара», — сказал Сычёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сафонов — воспитанник «Краснодара». В минувшем сезоне голкипер провёл в составе чёрно-зелёных 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

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