Сычёв: победа России над Голландией на Евро-2008 — один из ярчайших моментов

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Сычёв назвал победу сборной России над командой Нидерландов в 1/4 финала Евро-2008 одним из ярчайших моментов в истории отечественного футбола. Сегодня, 21 июня, исполняется 16 лет со дня матча между россиянами и нидерландцами. Напомним, Россия стала бронзовым призёром чемпионата Европы — 2008.

— Победа сборной России над Голландией на Евро-2008 – один из ярчайших моментов российского футбола. Но было много моментов в российской и советской истории. Лучше не стоит переоценивать, потому что у других поколений тоже было много побед.

— Сегодня эта победа не кажется сном?

— Если у нас есть бронзовые медали, всё это можно достать из архива, а также пересмотреть, то это явно не сон, — сказал Сычёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.