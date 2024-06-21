ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Франция. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сычёв: победа России над Голландией на Евро-2008 — один из ярчайших моментов

Сычёв: победа России над Голландией на Евро-2008 — один из ярчайших моментов
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Сычёв назвал победу сборной России над командой Нидерландов в 1/4 финала Евро-2008 одним из ярчайших моментов в истории отечественного футбола. Сегодня, 21 июня, исполняется 16 лет со дня матча между россиянами и нидерландцами. Напомним, Россия стала бронзовым призёром чемпионата Европы — 2008.

— Победа сборной России над Голландией на Евро-2008 – один из ярчайших моментов российского футбола. Но было много моментов в российской и советской истории. Лучше не стоит переоценивать, потому что у других поколений тоже было много побед.

— Сегодня эта победа не кажется сном?
— Если у нас есть бронзовые медали, всё это можно достать из архива, а также пересмотреть, то это явно не сон, — сказал Сычёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Семшов: говорят, что Россия случайно попала на Евро-2008, но играли-то мы!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android