Семшов: Тюкавин готов к переезду в Европу и может конкурировать с любыми футболистами

Бывший полузащитник «Торпедо», «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов считает, что российский нападающий Константин Тюкавин готов к переезду в один из европейских клубов.

— Тюкавин заслуженно признан лучшим игроком сезона?

— Да. Костя стабильно провёл сезон. Играя нападающего, он не только забивал, но и ассистировал партнёрам. Он помогал «Динамо» бороться за чемпионство.

— Он созрел для Европы?

— Чтобы быть готовым к Европе, нужно туда поехать и провести там какой-то отрезок времени. В данной ситуации, думаю, он готов и может конкурировать с любыми футболистами. Это будет новый виток развития для футболиста, — сказал Игорь Семшов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.