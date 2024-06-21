«ПСЖ» Сафонова сыграет с «Гавром» Кузяева в 1-м туре Лиги 1 сезона-2024/2025

Французская Лига 1 опубликовала расписание матчей 1-го тура внутреннего первенства сезона-2024/2025. Так, в первой игре нового сезона «ПСЖ», за который выступает Матвей Сафонов, сыграет с «Гавром» Далера Кузяева.

Фото: Пресс-служба Лиги 1 в соцсетях

Напомним, о переходе Сафонова «Пари Сен-Жермен» объявил 14 июня. Российский голкипер подписал контракт с клубом до лета 2029 года. Матвей — воспитанник «Краснодара». В минувшем сезоне вратарь провёл в составе чёрно-зелёных 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

Далер Кузяев выступает за «Гавр» с лета прошлого года. К французскому клубу российский полузащитник присоединился на правах свободного агента.