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AS: УЕФА оштрафует федерации футбола Хорватии и Албании за кричалки фанатов в адрес сербов

AS: УЕФА оштрафует федерации футбола Хорватии и Албании за кричалки фанатов в адрес сербов
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УЕФА оштрафует федерации футбола Хорватии Албании за непристойные кричалки фанатов в адрес сербов во время матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между этими сборными. Об этом сообщает издание AS.

Ранее сборная Сербии пригрозила сняться с Евро-2024, если Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не накажет болельщиков национальных команд Албании и Хорватии за неприличные скандирования. Фанаты этих сборных выкрикивали «Убей серба!».

Также футбольная ассоциация Сербии сообщила, что направила официальное уведомление генеральному секретарю УЕФА Теодору Теодоридису по факту непристойных скандирований на матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Албании и Хорватии (2:2).

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