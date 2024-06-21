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Форвард сборной Албании и «Рубина» Даку будет дисквалифицирован на несколько матчей — AS

Нападающий сборной Албании и казанского «Рубина» Мирлинд Даку, вероятно, будет наказан несколькими матчами дисквалификации из-за того, что зарядил оскорбляющую кричалку в адрес македонцев после матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу с национальной командой Хорватии (2:2). Об этом сообщает AS.

Ранее федерация футбола Северной Македонии призвала наказать Даку за оскорбительные кричалки, а также требовала от албанского футболиста принести публичные извинения за своё поведение, признавая причинённый им ущерб.

Отметим, что позднее Даку выступил с заявлением о данной скандальной ситуации, сказал, что чувствует, что кого-то обидел.

Соопоэтому форвард не сыграет со сборной Испании в матче 3-го тура группового следующий понедельник.