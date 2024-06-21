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Форвард сборной Албании и «Рубина» Даку будет дисквалифицирован на несколько матчей — AS

Форвард сборной Албании и «Рубина» Даку будет дисквалифицирован на несколько матчей — AS
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Нападающий сборной Албании и казанского «Рубина» Мирлинд Даку, вероятно, будет наказан несколькими матчами дисквалификации из-за того, что зарядил оскорбляющую кричалку в адрес македонцев после матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу с национальной командой Хорватии (2:2). Об этом сообщает AS.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 2-й тур
19 июня 2024, среда. 16:00 МСК
Хорватия
Окончен
2 : 2
Албания
0:1 Лячи – 11'     1:1 Крамарич – 74'     2:1 Гясула – 76'     2:2 Гясула – 90+5'    

Ранее федерация футбола Северной Македонии призвала наказать Даку за оскорбительные кричалки, а также требовала от албанского футболиста принести публичные извинения за своё поведение, признавая причинённый им ущерб.

Отметим, что позднее Даку выступил с заявлением о данной скандальной ситуации, сказал, что чувствует, что кого-то обидел.

Соопоэтому форвард не сыграет со сборной Испании в матче 3-го тура группового следующий понедельник.

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