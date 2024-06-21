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Семшов: по статистике мы полностью переиграли Испанию в первом матче Евро-2008

Семшов: по статистике мы полностью переиграли Испанию в первом матче Евро-2008
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Бывший полузащитник «Торпедо», «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов поделился воспоминаниями о Евро-2008, по итогам которого россияне завоевали бронзовые медали.

«Как ни странно, больше всего запомнилась первая игра с испанцами, после которой Гус Хиддинк чётко и спокойно дал нам понять, что мелочей в футболе не бывает. Разобрали конкретные голы, где многие наши футболисты находились не в той позиции, в какой должны были находиться. Думаю, это отложилось в голове.

Не у всех был опыт больших турниров. Тренер сказал нам: «Ребята, мелочей не бывает. Здесь играют лучшие футболисты Европы и мира. Если вы будете допускать ошибки по своей глупости, вас сразу накажут».

Также запомнился следующий день после игры с Испанией, когда мы приехали на тренировку. Наши болельщики встретили нас немного в штыки. Когда мы начали разминаться и побежали, они немного с издёвкой кричали: «Наконец-то! Побежали». Хотя по статистике мы Испанию полностью перебегали и переиграли. Правда, кроме результата и самого футбола. Это тоже немного завело команду. Осознали, что мы играем не только за себя, но и за всю страну», — сказал Семшов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

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