Сычёв назвал российских футболистов, которые ближе всего к отъезду в Европу

Бывший нападающий московского «Локомотива» и французского «Марселя» Дмитрий Сычёв назвал российских футболистов, которые ближе всего к отъезду в Европу.

«Мне кажется, что Макс Глушенков и Костя Тюкавин — это главные кандидаты на отъезд в хороший европейский клуб. Кроме того, Серёга Пиняев, если он чуть-чуть прибавит и оправдает выданные ему авансы. Потенциал у него хороший», — сказал Сычёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Глушенков стал футболистом «Зенита» в текущее трансферное окно, перейдя из «Локомотива». Максим является воспитанником академии «Чертаново» и выступал за «Локомотив» с января 2023 года. На счету игрока 13 голов и 26 результативных передач в 54 матчах за московский клуб.

В завершившемся сезоне РПЛ 21-летний Константин Тюкавин принял участие в 30 матчах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

В минувшем сезоне Сергей Пиняев принял участие в 38 матчах за «Локомотив» во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до 31 декабря 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 8 млн.