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Игорь Семшов: «Зенит» больше не будет делать такие подарки конкурентам

Игорь Семшов: «Зенит» больше не будет делать такие подарки конкурентам
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Бывший полузащитник «Торпедо», «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов высказался о гегемонии «Зенита» в Российской Премьер-Лиге. Напомним, сине-бело-голубые становятся чемпионами России шесть лет подряд.

— Не надоела гегемония «Зенита»?
— Не в этом вопрос. Если «Зенит» сильнее всех, выводы нужно делать другим командам. «Зенит» приобретает качественных легионеров, имеет стабильность не только в спортивной инфраструктуре, но и в финансовой.

— Верите, что в следующем сезоне интрига снова сохранится до последнего тура?
— До начала сезона тяжело что-то прогнозировать. Но, боюсь, в ближайшее время «Зенит» больше не будет делать такие подарки командам, — сказал Семшов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

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