Руслан Пименов: Италия — средняя команда

Бывший российский футболист Руслан Пименов высказался по итогам матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Италии (1:0).

«Для меня такая игра испанцев была предсказуемой. И итог предсказуемый, удивило лишь то, что выиграли всего лишь со счётом 1:0. До матча я говорил, что Испания выиграет 3:0, потому что Италия — средняя команда. Да, Спаллетти — супертренер, вопросов нет. Но если у тебя нет определённого материала, качества игроков… Раньше были Баджо, Тотти, Дель Пьеро, а здесь их нет. Сейчас три фамилии, более или менее с натяжкой. Втроем у Испании не выиграть», — заявил Пименов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Италии и Испании состоялся накануне, 20 июня. Игра проходила на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. В качестве главного арбитра встречи выступил Славко Винчич из Словении. Матч завершился победой сборной Испании со счётом 1:0. На 55-й минуте защитник сборной Италии Риккардо Калафьори забил гол в свои ворота. Этот мяч остался единственным в матче. После двух туров группового этапа Евро-2024 сборная Испании набрала шесть очков и занимает первое место в группе В. Италия, заработав три очка, располагается на второй строчке. В 3-м туре сборная Испании сыграет с Албанией, а сборная Италии — с Хорватией.